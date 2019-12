Почела градња Моравског коридора (ФОТО/ВИДЕО)

Церемонијом у мјесту Јасика, у близини Крушевца, почели су радови на изградњи ауто-пута Појате-Прељина, који ће повезати коридоре 10 и 11, односно пола милиона људи који живе у централној Србији.



Радове на изградњи Моравског коридора изводиће компанија Бехтел Енка на основу уговора вриједног скоро 800 милиона евра.

Предсједник Србије Александар Вучић, отварајући радове, рекао је да је поносан на све што је до сада урађено.

- Свуда ћемо моћи да идемо ауто-путем - рекао је Вучић.

"Hvala vam što ste verovali u svoju zemlju. Danas gradimo nešto posebno i dokazujemo da kada radimo zajedno, kada radimo vredno, mnogo toga možemo da uradimo. Samo tako možemo da promenimo našu današnjicu, ali i našu budućnost. Ponosan sam na vas, na našu zemlju. Donosimo i vraćamo polako život, da vratimo ljude i zadržimo mlade u našoj zemlji. Prvi digitalni, najmoderniji auto-put, Moravski koridor, auto-put Pojate - Preljina, koji će prolaziti kroz srce Srbije i povezivati Čačak, Mrčajevce, Adrane, Kraljevo, Vrnjačku banju, Trstenik, Stopanju, Kruševac, Ćićevac i Pojate, znači novi i bolji život, nove investicije, veći broj turista i ostanak ljudi na svojim ognjištima. Ovo je za vas, za vašu decu, za našu Srbiju!"

