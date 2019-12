Хрватски медији: Лепа Брена направила спектакл; Коментари: "Срамота за Хрватску" (ФОТО/ВИДЕО)

- Као што је и обећала, спустила се с крова Арене! Током цијелог концерта, уз Брену је на бини било барем по 50 људи, укључујући и чланове њене породице. Цијела Арена углас је пјевала пјесме "Југословенка", "Чачак" и друге хитове - преноси Вечерњи лист.

Лист даље наводи:

- Брена је изгледала попут свјетских звијезда: раскошна позорница, врхунски пратећи бенд, плесачи, кореографије, али и бројне промјене костима довеле су публику до делиријума. Кад том додамо да је извела чак 45 пјесама у двоипосатном концерту, добијемо прави концертни спектакл који спада међу најбоље виђене ове године у Загребу.

Међутим, у коментарима на овај текст, мање је похвала за Бренин "концертни спектакл", а више "тешких" ријечи и говора мржње, између осталог - "Срамота за Хрватску", "Срамота, велика срамота, Загреб је постао београдски вашар 2", "Четнички дернек у срцу Загреба"...

Полемику је јуче изазвала и фотографија пјевачице са ручка са градоначелником Загреба Миланом Бандићем.

Sa gradonacelnikom Zagreba ,sarmantnim Milanom Bandicem na rucku u restoranu Tač

A post shared by Lepa Brena (@lepabrenaa) on Dec 13, 2019 at 7:04am PST