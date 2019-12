У Египту пронађена мала статуа краљевске сфинге (ФОТО)

- Статуа направљена од кречњака висока је 35, а дуга 55 центиметара - рекао је Гамал ел Самастави, генерални директор Одјељења Министарства за старине Средњег Египта.

Egypt uncovered small royal statue of Sphinx south of capital Cairo, 35 cm in height and 55 cm in length with clear, beautiful features https://t.co/kHkZyVh0lA pic.twitter.com/M64O3tNDVI