Рукометашице Холандије надиграле Шпанију у финалу СП (ФОТО)

У изузетно драматичној завршници меча Холанђанке су из седмерца постигле гол одлуке за освајање златне медаље.

Шпањолке су врло самоувјерено ушле у меч и одмах повеле, али су Холанђанке у финишу првог полувремена успјеле да начине преокрет и на одмор оду са три гола предности.

У наставку Холанђанке настављају у истом ритму. Одбаране обје селекције одлично играју па на почетку другог полувремена није било погодака упркос неколико напада на обје стране. Холанђанке су успјеле да одрже разлику од три гола до самог финиша меча када рукометашице Шпаније изједначавају на само два минута до краја меча.

Посљедњи напад Холанђанке не искориштавају и рукометашице Шпаније су имале још 10 секунди шансу за освајање злата. Ни оне нису успјеле, чак су зарадиле и искључење а досуђен је и седмерац за Холанђанке због намјерног прекршаја. Погодак у том седмерцу Холанђанкама доноси златну медаљу и титулу првакиња свијета.

У раније одиграној утакмици за бронзану медаљу репрезентативке Русије су савладале Норвешку са 33:28.

Ако је за утеху српским рукометашицама које су избориле пласман у квалификације за Олимпијске игре, показало се да су у својој А групи поражене од четврто пласираног тима и од актуелних шампионки свијета.

The Netherlandstake their first major international title!

A last-second penalty decides the #Japan2019 trophy, after a nail-biting match#handinhand@nedteamhandbal pic.twitter.com/taEeiR9PQT