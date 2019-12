Лука Дончић мора на паузу (ВИДЕО)

Лука Дончић је на мечу са Мајамијем, већ у другом минуту игре, доживио повреду, због које је морао да напусти терен. Крило Даласа, према процјенама љекара послије детаљних прегледа, има лакшу повреду скочног зглоба и мора да направи краћу паузу како не би дошло до већих компликација.

Млади Словенац је незгодно нагазио на стопало Кендрика Нана, ухватио се за ногу и са гримасом бола на лицу отишао на клупу.

Luka Doncic injures his ankle and hobbles into the locker room. Hope he’s okay pic.twitter.com/8srtGPOnnf