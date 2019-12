Венеција поново под водом, плимни талас висок 144 центиметра (ФОТО)

Висока плима је свака која премаши 140 центиметара. У савременом добу било је око 20 таквих случајева, али су постали све чешћи, што се приписује климатским промјенама.

Венеција, која је на Унесковој листи свјетског насљеђа, још се опоравља од рекордне плиме висине 187 центиметара која је забиљежена 12. новембра. То је био рекорд у посљедње 53 године, а у граду је нанесена немјерљива штета, пренијела је агенција ДПА.

So here we go again...#Venice #AcquaAlta pic.twitter.com/lfZttuhLxW