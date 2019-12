Поново вандализована статуа Ибрахимовића (ФОТО)

Ибрахимовићевој статуи испред стадиона Малмеа исјечени су нос и мали ножни прст од стране навијача тог тима, незадовољних што је шведски ас одлучио да постане дионичар ривалског Хамарбија.

ZLATAN IBRAHIMOVIC'S statue in his home town of Malmo has been vandalised, with the nose being sawed off and the little toe going missing. pic.twitter.com/1yXbyafSLd