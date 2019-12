Стампедо у робној кући у Аустралији, теже повријеђено петоро људи (ВИДЕО)

Људи су покушавали да дограбе златне, сребрне и бијеле балоне са поклон картицама.

Кад је гомила навалила, неколико људи изгубило је тло под ногама и пало, укључујући и особу која је била одучена у Дједа Мраза.

Westfield Parramatta: Merry Christmas, this will be a great idea. #collectiveunconscious @channel10au @channel9 @channel7

A post shared by Jonathan Nott (@jononott) on Dec 23, 2019 at 5:25am PST