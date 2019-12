Рамбо завршио у болници: Петковић пао и поломио ребра на Маракани (ФОТО)

Наиме, Петковић је послије успјешне фудбалска каријере запослен као коментор Групо Глобо - а, али је искористио прилику да заигра у хуманитарном мечу на Маракани, пред око 62 хиљаде људи.

Тако је послије одличне акције прошао иза одбране ривала, изашао испред голмана, и "склонио" лопту, али је голман налетио на њега па је незгодно пао и доживио прелом ребара.

- Шта су два поломљена ребра за Рамба? Добро сам људи, само морам да одмарам. Нема фудбала два мјесеца - написао је он на Инстаграму.

Извор: Телеграф

O que são 2 costelas quebradas para um Rambo estou bem pessoal só preciso repousar, sem futebol pelo menos 2 meses

A post shared by Dejan Petkovic (@dejanpetkovicoficial) on Dec 28, 2019 at 3:56pm PST