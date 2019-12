Роналдо још једном показао зашто је најбољи на свијету (ВИДЕО)

Петоструки освајач Златне лопте Роналдо је са Алијем, који је фудбалски залуђеник, размијенио неколико пасова.

Фудбалер се тренутно налази на зимској паузи у Уједињеним Арапским Емиратима, а видео-снимак је подијелио на Инстаграму, на ком има више од 195 милиона пратилаца.

Хабиб Нурмагомедов, легендарни ММА борац, похвалио је свог пријатеља Роналда на истој мрежи, уз коментар — Зато си најбољи на свијету.

