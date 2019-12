Пуцњава у Берлину (ВИДЕО)

- Вјерујемо да је хитац испаљен током покушаја пљачке радње у Фридрихштрасеу. Ситуација је под контролом - наводи се у саопштењу.

#BREAKING: Shooting incident near Berlin‘s Checkpoint Charlie was an attempted robbery: Berlin police via Twitter pic.twitter.com/06KjYk0GDT