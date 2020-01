Јапан погодио снажан земљотрес (ФОТО)

Земљотрес се догодио у 3.21 по локалном времену у Пацифику, недалеко од обале округа Чиба, око 30 километара испод површине мора, а Агенција за сада није издала упозорење од цунамија, преноси агенција Кјодо.

moderate #earthquake shakes Near East Coast of Honshu, #Japan 9 min ago. More info at: https://t.co/0et8mh92n9 pic.twitter.com/ThuAUvrW1C