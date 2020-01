САД дроном убила другог најмоћнијег човjека у Ирану, Техеран пријети осветом (ФОТО/ВИДЕО)

Сулејмани, који је водио иранске војне операције у Ираку и Сирији, погинуо је док су га локални савезници возили са аеродрома у Багдаду. У нападу је такође убијен и замјеник шефа ПМУ-а, Абу Махди ал-Мухандес, блиски Сулејманијев сарадник.

- Генерал Сулејмани је активно развијао планове за напад на америчке дипломате и припаднике служби у Ираку и широм региона. Овај удар имао је за циљ да одврати иранске планове напада. Сједињене Америчке Државе наставиће да предузимају све неопходне мјере како би заштитиле наш народ и наше интересе, гдје год да се налазе широм свијета - наводи се у саопштењу Пентагона.

Иначе, неколико минута прије саопштења званичних институција САД, Трамп је на свом Твитер налогу објавио слику америчке заставе, без коментара.

- Амерички акт међународног тероризма, циљање и атентат на генерала Сулејманија, репрезента најефикасније силе која се бори против Даеша (ИСИС), Ал Нусре, Ал Каиде и других, изузетно је опасна и безумна ескалација. САД сносе одговорност за све посљедице свог авантуризма - навео је ирански министар спољних послова Мухамед Џавад Зариф на Твитеру.

