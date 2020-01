"Ирачани играју на улицама, захвални што Сулејманија више нема" (ВИДЕО)

- Ирачани играју на улицама славећи слободу, захвални што генерала Сулејманија више нема - написао је Помпео на Твитеру уз снимак гомиле људи која трчи низ пут и маше заставама и транспарентима.

Убрзо пошто је саопштено да је убијен ирански генерал у Багдаду, предсједник САД Доналд Трамп на Твитеру је објавио слику америчке заставе, без коментара.

Шеф елитне јединице Револуционарне гарде, генерал Касем Сулејмани, убијен је ноћас у нападу америчких снага на багдадски аеродром. Пентагон је саопштио да је Сулејмани убијен по Трамповом наређену.

Ирански врховни вођа ајатолах Али Хаменеи и предсједник Ирана Хасан Рохани обећали су да ће се осветити за смрт генерала.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4