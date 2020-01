Огласио се Трамп поводом убиства Сулејманија

Трамп је на Твитеру написао: "Иран никада није побиједио у рату, али никада није изгубио у преговорима".

Подсјећања ради, Сулејмани, који је водио иранске војне операције у Ираку и Сирији, погинуо је док су га локални савезници возили са аеродрома у Багдаду.

У нападу је убијен и блиски Сулејманијев сарадник и заменик шефа ПМУ-а, Абу Махди ал-Мухандес.

Неколико минута прије саопштења званичних институција САД, Трамп је на свом налогу на Твитеру објавио слику америчке заставе - без коментара.

Бјела кућа се касније огласила наводећи да је ваздушни удар "одлучујућа одбрамбена акција" која је спроводена "по налогу предсједника".

Иран је потврдио Сулејманијеву смрт, нагласивши да ће САД бити одговорне за посљедице и да их очекује "рушилачка освета".

- Амерички акт међународног тероризма, циљање и атентат на генерала Сулејманија, репрезента најефикасније силе која се бори против Даеша, Ал Нусре, Ал Каиде и других, изузетно је опасна и безумна ескалација. САД сносе одговорност за све посљедице свог авантуризма - навео је ирански министар спољних послова Мухамед Џавад Зариф на Твитеру.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!