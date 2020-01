Ракетни напад на амбасаду САД у Багдаду (ВИДЕО)

Извјештаји о ракетном нападу на америчку амбасаду у Багдаду појавили су се након што је Иран обећао јаку одмазду због убиства високог војног званичника генерала касема Сулејманија.

Ракета из "каћуше" пала је у зелену зону америчке амбасаде у главном граду Ирака, наводи Ројтерс позивајући се на локалну полицију. Према безбједносним изворима, нема још информација о евентуалним жртвама.

#BREAKING: three rocket hit al-Balad military air base — al-Sumariya.

The base hosts US forces and is located about 80 kilometers north of Baghdad. #Iraq

Претходно је дописник Би-Би-Сија на свом Твитер налогу објавио да је на америчку амбасаду у Багдаду извршен је ракетни напад.

Reports of rocket attack on #US embassy in #Baghdad

Скај њуз Арабија наводи да је ракета експлодирала на зеленој површини и блокирала пут који води ка улазу у амбасаду.

У међувремену, Ројтерс је јавио да су се у ирачкој престоници чуле двије експлозије, али није било јасно шта их је проузроковало.