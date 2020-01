Српски тенисери уз бадњак прославили побједу: Ја те волим Србијо (ВИДЕО)

Одлучујућу побједу Србији донио је дубл пар Новак Ђоковић – Виктор Троицки над Николом Мауом и Едуаром Рожеом Васланом.

Одмах послије велике побједе су српски тенисери честитали Божић свим православним вјерницима.

- Желио бих прије свега да честитам Божић присутним навијачима, као и свима у Србији. Христос се роди - рекао је Троицки.

На његову честитку се надовезао и Новак Ђоковић:

- Хвала свима који су дошли на овај празник. Срећан Божић свима и хвала вам што сте остали овако дуго – и српским и француским навијачима. Ви сте права тениска публика. Видимо се у Сиднеју - поручио је Новак Ђоковић.

Listen up #ATPCup fans, @DjokerNole has a message for you!#Sydney | #TeamSerbia pic.twitter.com/p6n39IoLP8