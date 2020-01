Циципас изломио рекет и повриједио оца – умијешала се и мајка (ВИДЕО)

Циципас је поражен од Ника Кирјоса у дуелу Аустралије и Грчке са 2-1 у сетовима.

Послије изгубљеног првог сета, Стефанос је пришао својој клупи, гдје је сједио његов отац и капитен репрезентације Апостолос Циципас.

Грк је искалио бијес на рекету и разбио га непосредно поред оца, којег је успут успио да повриједи.

Here’s Tsitsipas injuring his dad while smashing his racket



@atptour @TennisTV pic.twitter.com/flw165gTs8