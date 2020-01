Дончић – као Леброн, Меџик и Оскар заједно (ФОТО)

Он је ноћас у побједи Маверикса над Булсима (118:110) постигао 38 поена, 11 скокова и 10 асистенција.

Новим трипл-даблом, овај 20-годишњак је поново помјерио границе.

Дончићу је ово био 10. трипл-дабл са најмање 30 постигнутих поена. Примјера ради, толико су комбиновано имали Леброн Џејмс, Меџик Џонсон и Оскар Робертсон прије 22. рођендана.

Luka Doncic has 10th 30-point triple-double, already as many as LeBron James (5), Oscar Robertson (3) and Magic Johnson (2) combined before turning 22 years old. Doncic is 20.



(h/t @EliasSports)

Ту је још један невјероватан податак.

Млади Словенац је чак девет од "таквих" 10 трипл-даблова остварио ове сезоне, а занимљиво, сви остали кошаркаши у НБА лиги их имају осам.

Most 30-point triple-doubles in the NBA this season:



9 - Luka Doncic

— Justin Kubatko (@jkubatko) January 7, 2020

Дончићу је ово био пети овосезонски трипл-дабл са најмање 38 поена, а прије 21. рођендана, такав учинак остварио је само Леброн Џејмс и то једанпут.

only six times in nba history has a player under 21 scored at least 38 points while recording a triple-double



Luka Doncic - 5

LeBron James - 1



— Tim Cato (@tim_cato) January 7, 2020

За крај, ниједан играч у историји није прије 22. рођендана имао двије узастопне утакмице са трипл-даблом уз најмање 35 поена. Лука је то ноћас успио да уради већ други пут.

With 38 points, 11 rebounds and 10 assists tonight, Luka Dončić has now recorded back-to-back 35-point triple-doubles.



Dončić was already the only player to record back-to-back 35-point triple-doubles before the age of 22, and just accomplished the feat again.

Иако су ово све статистички подаци, који понекад могу да дају криву слику, чињеница да Лука Дончић са само 20 година толико доминира је невјероватна.