Срушио се украјински "Боинг 737" на аеродрому у Техерану, нема преживјелих (ФОТО/ВИДЕО)

Авион је пао, јер се запалио мотор, као посљедица техничке неисправности, преносе ирански медији, јер је већи дио ваздушног простора у региону чист због ноћашњих иранских ракетних напада на америчке базе у Ираку.

Video of the Ukrainian plane crash in Iran, obtained by Sputnik. All Passengers, Crew of Ukraine's Boeing 737 Plane Die During Crash in Iran #planecrash pic.twitter.com/wA4ud9pGzj — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) January 8, 2020

Пронађена је црна кутија.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020

Информације са сајта "Флајт радар" наводе на закључак да је летјелица компаније "Јукрејин интернешенал" на лету ПС752 нагло нестала с монитора контроле лета одмах након полетања са аердорома "Имам Хомеини" око часова сати ујутру по локалном времену.

Reading reports of a Ukrainian 737 down in Tehran within the last hour. Obviously no confirmation, but this one matches and the track log ends abruptly. pic.twitter.com/WXmvoNIEYy — Matt Gjedde (@mdgjedde) January 8, 2020

Како су саопштили ирански званичници, већина путника су били држављани Ирана.

Предсједник Украјине Владимир Зеленски изразио је саучешће породицама погинулих.