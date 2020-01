Пентагон: Иранска војска гађала америчке базе у Ираку

Пројектили су ноћас испаљени ка бази Ајн ел Асад у покрајини Анбар и једној бази у Ербилу.

Напад је извршен као реакција на убиство иранског генерала Касема Солејманија прошле седмице у Багдаду.

Иранска државна телевизија објавила је да је убијено "80 америчких терориста", али за сада нема званичних података о броју жртава.

Ирачка војска тврди да су испаљене укупно 22 ракете, јавља "Ал џазира".

Након напада огласили су се високи званичници Ирака, Норвешке, Данске и Аустралије, који тврде да нема губитака међу војницима из тих земаља.

Иранска револуционарна гарда упозорила је на могућу одмазду САД, али је напоменула да је у домету иранских ракета још стотину других мета, уколико се Вашингтон одлучи на такав корак.

Предсједник САД Доналд Трамп написао је на Твитеру да је у току процјена посљедица напада.

Он је упозорио да је америчка војска најмоћнија и најбоље опремљена и да је размјештена свуда у свијету, те да ће данас дати званичну изјаву поводом напада.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.