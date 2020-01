Пуцњава у Отави: Једна особа убијена, три повријеђене (ФОТО/ВИДЕО)

Пуцњава се догодила у центру града, километар од канадског парламента, а полиција још увијек трага за нападачем, преноси АБЦ њуз.

Повријеђени су примљени у болницу у критичном стању, али није саопштено ни које су старости ни ког су пола, преноси ЦБЦ.

Због инцидента затворене су све околне улице и грађани су позвани да избјегавају ту област.

One ambulance pulling away from the scene. If you live in the area and heard or saw anything, please shoot me a DM. pic.twitter.com/oOYFOnvKTR