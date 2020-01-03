08/01/2020 | 17:52 ⇒ 19:04 | Извор: РТРС
Патријарх Иринеј стигао у Бањалуку (ФОТО)
Његову светост патријарха српског Иринеја дочекали су вечерас испред Владичанског двора у Бањалуци предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић, српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик и његово преосвештенство владика бањалучки Јефрем.
Дочеку патријарха присуствовале су и друге владике Српске православне цркве, министар унутрашњих послова Републике Српске Драган Лукач, директор Републичког секретаријата за вјере Драган Давидовић, градоначелник Бањалуке Игор Радојичић као и бројни вјерници.
Након дочека, у цркви Свете Тројице свештеници СПЦ служили су доксологију у част дочека патријарха Иринеја.
Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић, у част пратријарха Иринеја, вечерас ће организовати свечану вечеру.
Патријарх ће предводити свету архијеријску литургију у Храму Христа Спаситеља сутра од девет часова.