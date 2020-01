Партизан "прегазио" Ђорђевићев Виртус (ВИДЕО)

Сјајна утакмица у београдској Арени започета је овацијама за Александра Ђорђевића, миљеника навијача Партизана и звиждуцима за "звездаша" Милоша Теодосића.

Ипак, што се кошарке тиче, обје екипе су играле врло агресивно од самог старта и наметнуле заиста висок темпо игре, а најбоље се снашао Величковић који је на ниском посту био проблем за Виртус.

Кори Волден је јако брзо погодио три везане тројке, да би му се придружио и Маркус Пејџ који је са двије везане тројке донио свом тиму 11 поена предности, 34:23 је тада стајало на семафору.

Пејџ и Волден су имали на другој страни врло расположеног Френка Гејнса који је успијевао да надмудри одбрану Партизана, а Милош Теодосић му се с времена на време придруживао.

За првих 20 минута постигнут је веома велики број поена, а српски плејмејкер је са линије за слободна бацања био стријелац јубиларног 100. поена у првом полувремену када је на семафору стајало 60:40.

Nemanja Gordic lets William Mosley fly and what an alley-oop finish!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/T7mtI3bgoF