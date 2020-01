Словенци спалили статуу Доналда Трампа (ФОТО)

Словеначка полиција трага за починитељем. Статуа висока скоро осам метара, подигнута прошле године, приказује Трампа са четвртастом главом и подигнутом песницом.

Иако је конструкција постала популарна туристичка атракција, неки мјештани Села при Камнику били су незадовољни и најављивали да ће је запалити за Ноћ вјештица, те је премјештена у Моравце, преноси АП.

Градоначелник тог мјеста Милан Балазић каже да спаљивање статуе представља "симбол нетолеранције умјетничких пројеката у друштву".

Wooden statue of @realDonaldTrump in Slovenia is burning downpic.twitter.com/vncan2lGyO