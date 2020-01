Ђоковић одвео Србију у полуфинале АТП купа!

Претходно је Душан Лајовић у два сета савладао Феликса Оже-Алијасима (6:4, 6:2) и омогућио Новаку да већ после два сингла реши питање победника.

#TeamSerbia wins a three-set thriller, claiming the tie break and the tie. Serbia win 4-6 6-1 7-6(4)#ATPCup | #Final8 | #SRBCAN pic.twitter.com/klg0Uv2cfF