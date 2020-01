НБА: Јокић два корака ближи Ол-стару, Дончић нема конкуренцију на Западу (ФОТО)

Испред Јокића на Западу су Пол Џорџ, Кавај Ленард, Ентони Дејвис и Леброн Џејмс, док су иза остали Карл Ентони Таунс, Кристапс Порзингис, Кармело Ентони...

Међу бековима у овој конференцији доминира Лука Дончић са 3.277.870 гласова и има више од милон од другопласираног Џејмса Хардена. Ту су још Демијан Лилард, Стеф Кари, Расел Вестбрук, Алекс Карузо, Донован Мичел...

На Истоку убједљиво води Јанис Адетокумбо са 3.259.383 гласова и иза себе је оставио Џоела Ембида, Паскала Сијакама, Џимија Батлера, Тејтума...

Међу бековима се води велика борба с обзиром да Тре Јанга, Кајрија Ирвинга и Донована Мичела дјели неколико хиљада гласова.

