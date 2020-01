Питали Американце да покажу Иран на карти свијета, неки га смјестили у Србију (ФОТО)

Када се испитаницима приближио Блиски исток на карти, то им је мало олакшало задатак, али још увијек мање од трећине њих знало је да покаже земљу о којој већ данима брује готово сви амерички медији.

Џоана Пијаћенца, аналитичарка из компаније Morning Consult, објавила је резултате анкете на Твитеру, уз мапу која показује тачке с одговорима људи. Неки испитаници смјестили су Иран чак и у Србију, док је било и оних који мисле да је у Русији или пак – у САД-у.

NEW from me: We asked folks to identify Iran on an unlabeled map.



28% of them got it right. Here's where they guessed. https://t.co/XhP5OU9s2n pic.twitter.com/IQ8HYFDKxE