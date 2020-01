Москва негира да се руски војни брод "агресивно" приближио америчком разарачу (ВИДЕО)

- Саопштење представника Пете флоте Војно-морнаричких снага САД о наводном "опасном" приближавању руског брода разарачу "Фарагут" у Арапском мору није тачно - навело је Министарство одбране Русије.

У саопштењу се додаје да је управо амерички разарач на најгрубљи могући начин нарушио правила упозоравања на могућност судара бродова.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe