Спектакуларна побједа Звезде! (ФОТО/ВИДЕО)

Одавно се у Евролиги није играо меч са више осцилација и неизвјесности, од овог у Лиону између Асвела и Црвене звезде.

Свака четвртина, а на крају и сваки посјед доносио је другачији исход, а у мору несвакидашњих догађаја боље се снашла српска екипа.

Након само два уводна минута Асвел је водио са 12:1. Звезда је играла веома лошу прву четвртину, прије свега у дефанзиви, што је француска екипа знала да казни. Асвел је након десет минута водио са 30:11.

Друга четвртина донијела је колико-толико бољу игру Звезде, која је успјела да буде егал у тој дионици, али је веома лош почетак меча чинио да Асвел одржава предност. На полувријеме, Французи су отишли са 19 поена предности. Занимљиво је да је предност Асвела у скоковима након 20 минута била 17-5, као и то да Звезда није погодила тројку у првом полувремену.

Других 20 минута игре донијело је потпуно другачији меч. Прави ролеркостер гледао се на паркету "Астробал" дворане. Звезда као да се ресетовала на полувремену и у наставку заиграла за неколико класа боље.

На почетку треће четвртине Асвел је имао 21 поен предности, али је Звезда у трећој четвртини убацила 34, а примила 16 поена. Серијом добрих потеза у финишу четвртине, Звезда је смањила на само поен разлике и тако потпуно учинила меч отвореним.

Велика борба и нервоза на обје стране гледала се у посљедњих десет минута. Свака лопта била је важна, а велика нервоза резултовала је бројним техничким грешкама, а двије (самим тим и искључење) зарадио је тренер домаће екипе Звездан Митровић.

На крилима маестралних Штимца и Пантера, Звезда стиче предност од шест поена у финишу меча. Шлаг на торту српске екипе донијела је тројка центра Штимца, једна од ријетких у каријери.

Минут до краја сусрета Звезда је имала пет поена предности, али је успјела да промаши исто толико слободних бацања, што Асвел користи да смањи на два поена.

И у тој ситуацији конци утакмице били су у рукама Звезде, а очекивала се пенал завршница.

До тога није дошло због изгубљене лопте Пантера и брзих поена Џекирија за изједначење 80:80.

Ипак, Звездин новајлија искупио се у наредном нападу, пошто је погодио одлучујућу тројку двије секунде прије краја меча. У посљедњем нападу Асвел је покушао да врати тројку, али је Штимац изблокирао тај шут.

Најефикаснији у побједи Звезде били су Штимац са 21 поеном (9/9 шут из игре), Пантер са 18 поена и Браун са 13 поена и седам асистенција.

У редовима Асвела истакли су се Пејн са 17 и Ломаш са 14 поена.

Звезда је уписала девету побједу у 18. мечева, док Асвел има скор од осам побједа и десет пораза.

