Ђоковић послије драме одвео Србију у финале! (ВИДЕО)

Са кристално јасним планом и великим мотивом најбољи српски спортиста ушао је у дуел са Медведевом, рјешен да му се потпуно реваншира за претходна три пораза.

First to the final, #TeamSerbia ! Djokovic pulls out a hard-fought victory behind sterling tennis 6-1 5-7 6-4 over Medvedev to take the tie 2-0. #ATPCup | #SRBRUS pic.twitter.com/wvaukq6rQl

Рус је један од ријетких на АТП туру који је нанизао три узастопна тријумфа против Ђоковића, па Новака није омело ни што је у уводном гему на сервис ривала пропустио брејк шансу.

У сљедећем је искористио трећу и потом продужио серију до великих 5:1. На све начине је добијао поене, "мучио" Данила дроп-шотовима и честим промјенама ритма, да би до вођства од 1-0 у сетовима дошао након 31 минута изузетног тениса.

set away from the final....



In 31 minutes, Djokovic soars out of the gate to grab the first set 6-1.#ATPCup | #SRBRUS pic.twitter.com/omVLP7M0hf