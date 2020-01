Киша потопила Дубаи (ВИДЕО)

Киша је у Дубаију падала десет сати у петак и рано у суботу. Током само једног сата пало је 150 милиметара кише, док је уобичајено да у цијелом јануару падне просјечно десет милиметара, наводи локални Нешенел.

Floods in #Dubai today. Crazy rainfall last night. My villa is leaking all over! pic.twitter.com/VyelCwVITv

Путеви и тунели у дијеловима Дубаија и Абу Дабија су под водом, док је "Дубаи интернешенал", један од најпрометнијих аеродрома на свијету, отказао, преусмјерио и одложио летове.

#Dubai floods: Sheikh Zayed Road is closed between Dubai and Abu Dhabi. Traffic is completely gridlocked, and police are making cars U-turn about 20km outside Dubai #dubairain https://t.co/UGLUktXyYJ