Напад на конвој америчких војника у Авганистану (ФОТО)

Упркос зимском затишју у борбама због обилних сњежних падавина у планинама гдје се талибани обично одмарају и планирају своје годишње офанзиве, бомбе на путевима и даље се детонирају у мјестима којима патролирају авганистанске снаге и њихови савезници.

#BREAKING: A roadside bomb hit a convoy of #US troops in #Afghanistan, according to a @NATO spokesperson and an Afghan official.https://t.co/yA7RcDhvVW