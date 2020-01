Нови снимак, тренутак када је ракета полетјела ка авиону и оборила га? (ВИДЕО)

Поменути снимак објавио је новинар Гај Елстер, али званичних потврда да је ријеч о аутентичном снимку још увијек нема.

Снимак је пренио и Гардијан наводећи да је ријеч о тренутку када је пројектил иранске Револуцинарне гарде лансиран, пише Блиц.

Истовремено, америчка телевизија Си-Ен-Ен објавила је други снимак за који тврди да приказује тренутак пада авиона. На снимку се не види конкретно пад авиона због угла који покрива надзорна камера са које снимак преузет, али се види како се у једном тренутку нешто велико удара у земљу уз огроман бљесак свјетлости. Сљедећи кадар су запаљени дијелови авиона који лете свуда.

#BREAKING New footage shows the moment which the missile fired in the direction of the Ukrainian plane in #Iran pic.twitter.com/FyKXv1V53A