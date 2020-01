Лајовић поражен, Србија губи од Шпаније у финалу АТП купа (ВИДЕО)

"Орлови" су до финала стигли максималним тријумфом над Русијом, после чега је "Црвена фурија" учинила исто против домаћина Аустралије.

Душан Лајовић, тренутно 34. на АТП ранг-листи, одлично се познаје са Робертом Баутистом Агутом који је тренутно на десетој позицији.

Њих двојица су до сада пет пута одмјеравали снаге на тениским теренима и у свим дуелима побједе је однио Шпанац.

Одмах послије њих спектакл прве двојице играча планете – Рафаела Надала и Новака Ђоковића. Након њих снаге ће одмјерити дублови.

АТП куп игра се за наградни фонд од 15 милиона долара.

Ток меча:

ДРУГИ СЕТ - ДУШАН ЛАЈОВИЋ - РОБЕРТО БАУТИСТА АГУТ: 1:6

Поново Лајовић стегнут, Агут само држи лопту у игри и осваја поене. Скоро да се Лајовић није опоравио од губитка првог сета, а Шпамац је имао 0:3. Скоро без игре је дошао до лијепе предности.

Направио је Агут још један брејк и чинило се да ће овај сет лагано ријешити у своју корист шпански тенисер, али онда се опет појавио на терену Лајовић, који је почео поново да игра тенис и брејком прекинуо фуриозну серију Баутисте са краја првог сета и почетка другог. Србија још увијек има шансе у првом мечу - 1:4.

И када се појавио трачак наде за Лајовића поново је Агут појачао и направио још један брејк. Никако Лајовић да пронађе игру за Шпанца, који као по обичају увек игра тенис свог живота у месецу јануару. Баутиста потврђује још један брејк и на убедљив начин доноси предност Шпанији - 1:6.

ПРВИ СЕТ - ДУШАН ЛАЈОВИЋ - РОБЕРТО БАУТИСТА АГУТ: 5:7

Маестрално отварање меча за Агута. Шпанац је прво без већих проблема узео свој сервис, а онда још лакше направио брејк. Лајовић је мало стегнуто почео ово финале АТП купа, као да је трема оковала ноге српском тенисеру. Баутиста у трећем гему долази до лаганих 40:0, а онда се опустио Душан и коначно почео да игра тенис. Ипак, није успио да врати брејк, али се вратио играчки у меч - 0:3.

A classic RBA shake of the racquet in celebration The gets the opening break to go up 2-0. #ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/0D8aoC0qQk

Одговара Лајовић Агуту на исти начин. Одласком Ђоковића у свлачионицу разиграо се Душан и за тили час се скроз вратио у меч. Прво је Лајовић освојио свој сервис, па онда и направио брејк. А показао је колико игра добро у 2020. години у шестом гему, када је спасио двије брејк лопте и у једном маестралном гему стигао на 3:3.

Како се ближио крај првог сета оба тенисера су били сигурни на свој сервис. Лајовић се мучио у осмом гему на свој сервис, али држао је корак за Агутом и сви су очекивали 13. игру - 5:5. А онда је Агут појачао освојио свој сервис, па направио брејк у најбољем тренутку, односно Лајовић изгубио на свој начин сет. Србин је сервирао за тај-брејк и попустио, као милион пута до сада. И Шпанци долазе до предности у првом мечу финала АТП купа - 5:7.

The model of consistency @BautistaAgut has yet to drop a set at the #ATPCup as he takes the first 7-5.#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/B6vvKSfkIr