Финале АТП купа; Ђоковић - Надал 1:0 (ФОТО/ВИДЕО/УЖИВО)

У првом мечу Душан Лајовић није успио да побиједи Шпанца Роберта Баутисте Агута. Дуци је од десетог играча свијета поражен са 2:0 (7:5, 6:1) у мечу који је трајао један сат и 36 минута.

Новак Ђоковић сада има императив побједе над највећим ривалом Рафаелом Надалом, уколико жели да сачува наду "орловима".

Ово је њихов 55 дуел, Новак има двије побједе више, скор је 28:26.

Уколико Ђоковић савлада Надала, побједника ће одлучити дубл – за Србију би требало да играју Новак и Виктор Троицки, а за Шпанце Надал и Пабло Карењо Буста.

АТП куп игра се за наградни фонд од 15 милиона долара.

12.10 - 6:2, 3:4 Надал гем завршио асом



12.06 - 6:2, 3:3 Први проблеми за Новака на сервис, Рафа га је прошао на мрежи бекхенд пасинг шот ударцем за 0:30. Дошао је први тенисер свијета до три брејк прилике грешком Ђоковића из бекхенда. Прву није искористио Надал, погодио је Новак паралелу из форхенда за 15:40.



И онда, нестваран поен за Ђоковића! Дуга размјена, било је ту свега, на крају, Новаков бекхенд је био прецизан, 30:40. И онда сервис винер за изједначење! Успио је Надал да дође до четврте брејк прилике, али ас Ђоковића - не да гем Шпанцу!

Сервис винером је стекао предност, али је поново погријешио и стигло је ново изједначење. Услиједио је велики промашај Ђоковића, за пету брејк лопту Надала, али шта рећи, ас сервис у Т линију, "ђус". Потом је Рафа рамом ударио лоптицу, а онда је послије доброг сервиса услиједила неумољива егзекуција.

11.53 - 6:2, 2:3 Надал не попушта на сервис

11.50 - 6:2, 2:2 Лаган гем за Новака

11.45 - 6:2, 1:2 И Надал је почео боље да сервира, игра рискантније, али Новак је као од гуме, тако је из трка погодио бекхенд паралелу и смањио на 30:15. Сервис-волеј Шпанца донио му је 40:15, потом ритерн Новака ко0ји је завршио у ауту и Надал сада води са 2:1.

11.41 - 6:2, 1:1 Новак ређа ас сервисе



11.39 - 6:1, 0:1 Као да је Надал ријешио да промијени начин и ритам игре - излази сада и на мрежу, тако је добио завршни поен у гему и повео са 1:0 у другом сету.

11.32 - 6:2 Сет за Ђоковића!

11.28 - 5:2 Ђоковић опет узео сервис Шпанцу, сада сервира за први сет

11.24 - Нови савршен гем за Новака, без изгубљеног поена, други пут у овом сету. Српски тенисер води са 4:2.

11.20 - 3:2 - Новак пропустио двије прилике за нови брејк

11.13 - Шпанац је добио гем без изгубљеног поена, неколико Новакових грешака, али и даље има предност брејка. Одговор истом мјером - гем без изгубљеног поена, зачињен ас сервисом на крају, Новак води са 3:1.

11.05 - 2:0 Ђоковић potvrdio brejk, odličan početak

11.00 - Меч је почео сјајним поенима. Прво је Рафа стигао до 30:0, а онда је услиједила Новакова серија поена и брејк лопта! Сервис винером, Надал је неутралисао опасност, али Новак га је натјерао на нову грешку, друга прилика за Ђоковића.

Ризиковао је Ђоковић, покушао је форхенд паралелом, али лоптица је завршила у ауту. Ништа зато, дошао је српски ас и до треће прилике, јер је полу волеј Надала завршио у мрежи.

Потом грешка из бекхенда Шпоанца, сјајан почетак за Ђоковића, брејком - 1:0!

10.51 - Вријеме је за почетак меча

10.46 - Рафаел Надал је добио подбацивање и изабрао - сервис

10.45 - Новак се загријавао за меч играјући фудбал