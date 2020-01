У понедјељак номинације за престижну награду Оскар

Амерички медији међу фаворитима помињу неколико филмова - "The Irishman" Мартина Скорсезеа, "Било једном... у Холивуду" (Once Upon a time... in Hollywood) Квентина Тарантина и "1917" Сема Мендеза.

Овогодишња додјела која ће бити као и сваке године у позоришту Долби у Лос Анђелесу, неће имати домаћина церемоније што је био случај на претходној церемонији.

Организатори церемоније оцијенили су да је 91. додјела без домаћина одлично функционисала и да ће тако бити ове године. Оскар се додјељује у 24 категорије, међу којима за најбољи филм, режију, главног глумца и главну глумицу, најбољу споредну мушку и женску улогу, најбољи оригинални сценарио, најбољи адаптирани сценарио, најбољи страни, документарни и анимирани филм, као и за најбољу музику и специјалне ефекте.

Награду представља позлаћена статуета направљена од британијума на црној металној основи, дугачка 13,5 инча (34 центиметара) и тешка 3,85 килограма.

Приказује витеза направљеног у стилу арт декоа, како држи крсташки мач стојећи на ролни филма.

Оскара за најбољи филм, главну награду америчке Академије филмских умјетности, прошле године освојило је остварење "Green Book", истинита прича о црном пијанисти.