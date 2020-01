Владика Иринеј Добријевић писао Трампу: "Заштитите СПЦ у Црној Гори" (ФОТО)

- У вези са приложеним Саопштењем, желимо привољети Вашу хитну пажњу на оштру злоупотребу вјерских слобода и права на посјед имовине у Републици Црној Гори. Након што је Скупштина Црне Горе усвојила "Закон о слободи вјероисповијести или увјерења и правном положају вјерских заједница", дошло је до бруталног сукоба са мирољубивим хришћанским православним демонстранатима, који су само жељели да заштите своје светиње од насилног отимања - стоји у писму које је Епископ источноамерички Иринеј упутио предсједнику Сједињених Америчких Држава.

Irinej Dobrijević #Serbian #Orthodox Bishop of Eastern America addressed #POTUS regarding “blatant abuse of religious freedom” and “brutal confrontation against peaceful Orthodox #Christian protesters who are attempting to shield their shrines from hostile takover” in #Montenegro pic.twitter.com/dy6BSvYbYL