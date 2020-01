Кина пустила у рад телескоп величине 30 фудбалских игралишта (ФОТО/ВИДЕО)

Пет стотина метара широк сферни радио телескоп - Фаст (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope - FAST) заузима површину тридесет фудбалских игралишта, а усјечен је у планински вјенац југозападне провинције Гуејџоу. У Кини га зову и "Небеско око".

FAST & advanced: Unveiling secrets behind the world's largest single-dish radio telescope, in mountains of China's Guizhou pic.twitter.com/gGAeTXSPM9