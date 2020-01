Пуцњава код школе у Вирџинији

Према наводима службе за спровођење закона, пријава је упућена текстуалном поруком на број 911.

#HPDAutoTweet : Henrico Police responding to a report of active shooter near the area of 7800 Block WOODMAN RD. Avoid area. Call 911 (text if you can’t) in case of emergency. Updates forthcoming.

Полиција је савјетовала грађанима да избјегавају подручје у којем је пријављена пуцњава, јавио је Спутњик.

Henrico police received a call via text to 9-1-1 of an active shooter along the 7800 block Woodman Road. Henrico police are on scene and there are NO reported injuries. Henrico police continued to clear the school to ensure everyone’s safety. Media staging Our Lady of Lourdes