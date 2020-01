Шпанија: Повријеђено четворо људи, једно теже (ВИДЕО)

Интернет странице "Мундо" и "Вангардија" објавиле су да је четворо људи повријеђено, од којих једно теже.

Massive explosion at a chemical industrial plant in the city of Tarragona in Catalonia, #Spain. People around the area are being evacuated and there's a large presence of firefighters and other emergency services present. pic.twitter.com/GdqtWNWn53