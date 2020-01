Ђоковић и Надал направили спектакл (ВИДЕО)

Са намјером да се скупи што више новца за опоравак Аустралије од катастрофалних пожара, на хуманитарни спектакл дошли су Новак Ђоковић, Роџер Федерер, Серена Вилијамс, Рафаел Надал, Наоми Осака, Каролина Вознијацки, Стефанос Циципас, Петра Квитова, Александар Зверев, Коко Гауф, Доминик Тим и Ник Кирјос, а није требало дуго да прође да би навијачи уживали, пише Блиц.

"We are trying our best for you, Serena."@DjokerNole + @RafaelNadal



Game, set, match - Team Williams.#Rally4Relief



To contribute: https://t.co/9RPgZ7cBoB pic.twitter.com/CRcpkOLLAo