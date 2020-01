Најбољи тенисери сакупили пет милиона за Аустралију (ФОТО/ВИДЕО)

Новак Ђоковић, Рафаел Надал, Роџер Федерер, Серена Вилијамс и Каролина Вознијацки били су највеће звијезде међу тенисерима које у Мелбурну покушале да прикупе помоћ угроженима у девастирајућим пожарима који су опустошили Аустралију и то на начин на који то најбоље раде – играјући тенис.

The greatest feeling to come together and raise 4.8M for Australia #Rally4Reliefpic.twitter.com/Wva0ScfBpk — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 15, 2020

Егзибициони спектакл на "Род Лејвер" арени у Мелбурну привукао је пажњу тениског свијета, а на крају, иако резултат никако није био у првом плану, Тим Серена (Вилијамс) био је бољи од Тима Каролина (Вознијацки).

Новак је у дублу са Рафом одиграо меч против Циципаса и Зверева, а искуство је изашло као побједник у дуелу са младошћу.

Посљедњи меч одиграли су Роџер Федерер и Ник Кирјос, а Швајцарац је славио у тај-брејку јединог сета са 8:6.

На егзибиционом турниру учествовали су и Наоми Осака, Доминик Тим, Петра Квитова и Коко Гоф, а осим врхунског тениса публици је приређена и врхунска забава.

.@CocoGauff is now carrying Team Wozniacki on her back, and @DjokerNole has got the drink orders covered. Not to worry.#Rally4Relief #Aces4BushfireRelief pic.twitter.com/K8Pf7wyOq7 — Tennis Channel (@TennisChannel) January 15, 2020

- Било је ово врло емотивно за мене, нарочито када сам био код куће у Канбери. Нисам чак могао да изађем из куће напоље. Зато сам изузетно срећан што су Роџер, Новак и Рафа подржали ово. Свијет постаје све свјеснији шта се овдје дешава и радимо шта је у нашој моћи да ово пребродимо заједно - рекао је Кирјос.