АО: Ђоковићу прва препрека Штруф, на Федерера у полуфиналу (ВИДЕО)

Српски тенисер Новак Ђоковић је бранилац трофеја и рекордер по титулама на овом турниру, с обзиром да их је у Мелбурну освајао чак седам пута.

Second seed Novak Djokovic opens his title defence against Jan-Lennard Struff. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/dJDIWt8NFf

Управо он је био гост уводног програма, а водитеље је занимало како се осјећао играјући АТП купу, који је прије пар дана освојио са Србијом у Сиднеју. Нјима је посебно била занимљива домаћинска атмосфера коју су направили Срби који живе у Аустралији.

- Осјећали смо се као код куће. Знали смо и прије него што смо дошли да је српска заједница у Аустралији јака, али нисмо знали очекивали такав спектакл. У Бризбејну је било сјајно, али у Сиднеју је била тотална лудница. Знамо колико је наш успјех значи нашем народу, па смо га радо подијелили са њима - рекао је Ђоковић.

Уколико прође у друго коло као што се очекује Ђоковић ће у другом колу играти против Тацума Ита или неког квалификанта, док би у трећем колу могао да одмјери снагу са сународником Ласлом Ђереом или Данијелом Евансом.

У сљедећем колу би могао да игра против још једног Србина Душана Лајовића или Дијега Шварцмана. Уколико и ту тријумфује Новак ће у четвртфиналу играти против Баутисте или Циципаса, па потом у полуфиналу против Роџера Федерера. Уколико и њега побиједи у финалу би могао да се састане са Рафаелом Надалом.

Шпанац Рафаел Надал ће у првом мечу играти против Уга Дељијена.

The men's draw is out, with top seed Rafael Nadal up against Hugo Dellien in round one. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/I66CMwFLGF