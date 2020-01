Додик и Вучић 29. јануара у Дрвару и Мркоњић Граду (ФОТО/ВИДЕО)

Састанак Додика и Вучића одржан је у згради Генералног секретаријата предсједника Србије.

Вучић је након састанка рекао да је данас са Додиком имао добар разговор и да је и овај састанак дио редовних консултација. Навео је да је разговарано о више тема и најавио даљу финансијску подршку Републици Српској.

- Веома сам задовољан нашом сарадњом, више новца него икада смо уложили у Српску и захвалан сам што су /српски члан Предсједништва БиХ Милорад/ Додик, предсједница /Републике Српске Жељка/ Цвијановић и /премијер Радован/ Вишковић увијек тражили више за Републику Српску - рекао је Вучић.

Предсједник Србије је истакао да ће 29. јануара доћи у Дрвар, гдје ће бити отворена фабрика Јумко.

- 29. јануара бићу гост /Милорада/ Додика у Дрвару. Тог дана посјетићу и Републику Српску, односно Мркоњић Град како бисмо видјели шта још можемо да урадимо и како да помогнемо нашем народу у том дијелу Српске - рекао је Вучић.

Он је нагласио да је закључено да је потреба српског народа, гдје год он живио, очување мира и политичке стабилности на Балкану, те да су се он и Додик договорили да ураде све што је могуће да се то очува.

Вучић је навео да је разговарано и о сарадњи Србије и БиХ. Подсјетио је да је изграђен мост Братунац-Љубовија, изразивши захвалност Додику и предсједавајућем Савјета министара Зорану Тегелтији за деблокаду граничног прелаза Братољуб.

Вучић је навео да је разговарано и о ситуцији у региону, положају српског народа и да су подржали залагање СПЦ за очување светиња у Црној Гори.

Додик је рекао да је и данас потврђена добра сарадња са Србијом.

- Постоје одређени проблеми у вези са границом Србије и БиХ и ми Срби смо за то да се то питање коначно ријеши - навео је Додик.

Он је рекао да је разговарано и о Дрвару, изразивши захвалност Вучићу за подршку овој општини, као и за помоћ Српској уопште.

- Компанија Јумко у пробном периоду рада запошљава 70 жена, а план је да у наредних неколико седмица заполси још 30. Ових дана, у Дрвару је отворена и пословница Комерцијалне банке. Сматрам да се вријеме опоравка, прије свега Дрвара, мјери од доласка помоћи Србије - навео је Додик.

Српски члан Предсједништва БиХ је истакао заслугу Србије за изградњу ауто-пута од Кузмина до Раче, рекавши да радови на том пројекту значајно напредују. Како је рекао, план Републике Српске је градња дионице од Добоја до Раче.

- Захваљујући Србији, у прошлој години отпочели смо пројекте у свим општинама Српске, што подразумијева реконструкцију школа, вртића, градњу инфраструктурне мреже... - навео је он и захвалио Србији и њеном руководству, наводећи да ће један од највећих вртића у БиХ - вртић у Брчком, носити назив "Београд".

Додик је подсјетио да је Србија гарант Дејтонског споразума. Поручио је да без Републике Српске нема измјена Дејтона и да је за српски народ у БиХ прихватљиво само враћање изворном тексту овог споразума.

Када је ријеч о ситуацији у Црној Гори, српски члан Предсједништва БиХ рекао је да је у току удар на Српску православну цркву у овој земљи, који је претходно извршен и у Сјеверној Македонији.

"Imali smo dobre razgovore, bilo je više tema na stolu, ključni zaključak je da je nasušna potreba srpskog naroda, ma gde da živi, očuvanje mira i političke stabilnosti na Balkanu. Naš posao je da učinimo sve što je u našoj moći da to očuvamo. Razgovarali smo saradnji Srbije i BiH i o provođenju u delo naših zajedničkih planova. Uskoro ratifikujemo kreditni aranžman koji imamo sa Turskom oko izgradnje auto-puta Beograd-Sarajevo i u potpunosti krećemo u obavljanje radova na deonici Kuzmin-Rača. Srbija gradi most prema Republici Srpskoj i BiH, mi smo spremni da vidimo kako da pomognemo dalje našim partnerima iz Republike Srpske i BiH u izgradnji auto-puta prema Bjeljini. Razgovarali smo o onome što smo obećali građanima opštine Drvar i 29. januara biću gost predsednika Dodika u Drvaru. Kompanija Jumko otvara svoj pogon tekstilne industrije i Komercijalna banka svoju podružnicu i veoma sam im zahvalan na tome."- Predsednik Vučić nakon sastanka sa srpskim članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom.

