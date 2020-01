Аустралија: Послије пожара стигле и поплаве (ВИДЕО)

Велике кише погодиле су државе Викторија, Нови Јужни Велс и Квинсленд, које су тешко погођене пожарима.

Све веће саобраћајнице затворене су у Квинсленду, а због невремена струје нема у дијеловима Новог Јужног Велса.

Званичници су рекли да је киша помогла да се угасе неки од пожара.

Relief is here for a number of firefighters working across NSW. Although this rain won’t extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment. This footage was captured down at the Good Good Fire burning near Cooma. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/fxV9u2hN6K