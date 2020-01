Велики сукоби полиције и демонстраната у Бејруту, изведена војска (ФОТО/ВИДЕО)

Раније су снаге за борбу са нередима употребиле водене топове и гранате са сузавцем против агресивне омладине у подручју Плас Етуал, гдеј се налази предсједничка палата. Демонстранти су покушали да се пробију на трг, како би затражили да се распусте законодавни органи власти.

BREAKING : Escalating situation in downtown Beirut, clashes between security and Protestors. Red Cross estimating 75 injured.



Fires across downtown, here after burning of protestors tents. You can hear church bells in background: pic.twitter.com/Jp1j4rnfnj — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 18, 2020

Улични активисти су гађали полицију каменицама, петардама, боцама са запаљивом смесом и оштрим предметима. Има повријеђених. Група која је правила нереде је похапшена.

Предсједник Либана Мишел Аун позвао је војску и полицију да заведу ред у центру Бејрута и осигурају безбједност грађана.

Live from #Beirut - where electricity is cut from the whole Martyr square. Police is cracking down on protestors now. Numbers are still big. Teargas pouring like rain every 5 minutes. #lebanon #LebanonProtests pic.twitter.com/4XVbsd6rXB — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) January 18, 2020

У центар престонице се већ пребацију јединице војске, како се не би дозволио погром владиних зграда, банака и продавница.

Нови талас уличних акција у Бејруту почео је у уторак, након што су лидери демонстраната објавили кампању грађанске непослушности, како би се појачао притисак на владајуће кругове.

As the crowd gets bigger security forces ramp up force: Water cannons, tear gas continuously fired. This is not a proportionate response by the riot police to the protests along the entrance of Nejmeh square. It’s going to be a long night #Beirut pic.twitter.com/wBwjoN19CZ — Samah Hadid سماح (@samahhadid) January 18, 2020

Већ трећи мјесец заредом у Либану се одржавају масовни протести који су довели до оставке коалиционе Владе Сада Харирија 29. октобра прошле године. Предсејдник Мишел Аун дао је мандат за формирање Владе 19. децембра бившем министру образовања Хасану Диабу. Његову кандидатуру је подржало 69 од 128 посланика Парламента. Именовање новог премијера није умирило протесте, чији лидери траже распуштање Парламента и одржавање ванредних избора.