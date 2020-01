Федерер импресивно отворио свој 21. Аустралијан опен (ФОТО)

Швајцарски ветеран је за нешто мање од сат и по игре савладао Американца Стивија Џонсона 6:3, 6:2, 6:2.

Федерер је имао десет ас удараца, 80 одсто освојених поена на први и сјајних 83 одсто на други сервис.

Искористио је пет од осам брејк лопти, док је спасио једину шансу до које је стигао Американац.

- Било је веома тешко. Дуже је трајао одмор по завршетку сезоне, било је доста забаве. Био сам у прилици да добро одморим и срећан сам био кад сам се вратио на терен. Надам се да је све подешено за наставак сезоне. Срећан сам, тренинзи су добри и то се одражава на квалитет игре - рекао је Федерер послије меча.

