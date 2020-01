У експлозији у руском хотелу страдало петоро људи (ВИДЕО)

Званичници за ванредне ситуације су саопштили да је шест особа повријеђено, од којих је троје хоспитализовано због опекотина.

Експлодирала је топловодна цијев, а врела вода поплавила је сутеренске просторије у којима је хотел са девет соба.

Све жртве, међу којима и дијете, одсјеле су у хотелу, пренио је АП.

#BREAKING #Russia In #Perm, five people died in a hotel "Caramel" due to a break in a hot water pipe, three more were hospitalized with burns. The hotel is located on the ground floor of the building. pic.twitter.com/4wYMPEHDY0