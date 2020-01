Вучић: Очекујем размјену аргумената са Тачијем (ФОТО)

Упитан шта очекује од тог сусрета, Вучић каже да ће то бити занимљив сусрет, као и да ће бити много лидера из Европе и свијета.

Вучић напомиње да је Тачи и даље "легални предсједник привремених институција у Приштини".

- Видјећемо шта ће да каже, а ја ћу и даље да заступам интересе Србије - додао је Вучић.

- Очекујем размјену аргумената, која неће бити једноставна, нити лака, али вјерујем да ћемо у цивилизованом тону то моћи да обавимо - рекао је Вучић.

Додао је да ће бити око 20 учесника на том панелу, који ће сутра бити једна од најпосјећенијих и најважнијих за све из Југоисточне Европе.

"Ovde u Davosu imamo priliku da govorimo o našem investicionom ambijentu, o rezultatima koje smo postigli, o jednoj od najviših stopa rasta u celoj Evropi i da pozovemo privrednike da investiraju u Srbiju, da popravimo standard i kvalitet života naših građana i da vidimo šta su sledeći potezi koje moramo da uradimo. Za Srbiju je veoma važno da budemo prisutni ovde u Davosu i da budemo dobro predstavljeni. - Predsednik Vučić i Ursula fon der Lajen, predsednica EK, pred ceremoniju zvaničnog otvaranja ovogodišnjeg @worldeconomicforum u Davosu. #WEF2020

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jan 20, 2020 at 8:53am PST